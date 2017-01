Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk hat am Donnerstagnachmittag die zwei neuen Krippengruppen am Hainweg in Hämelerwald und am Drosselweg in Lehrte besucht. Die Anbauten an die Kindertagesstätten haben rund 1,1 Millionen Euro gekostet. Knapp die Hälfte davon trägt das Land.