Wer sich bei dem Chorkonzert des Vocalensemble ars nova am Sonnabend in der Markuskirche ganz auf die wunderbar ausbalancierten Stimmen der Sänger einließ, wurde mit einem sehr intensiven Erlebnis belohnt. Ihr Streifzug durch die europäische Motettenwelt der Romantik bescherte eine Vielfalt an musikalischen Eindrücken.