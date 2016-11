Das Café am Markt ist kaum wiederzuerkennen. Am Sonnabend, 12. November, öffnet Dagmar Ibenthal dort um 9 Uhr nach einer fünfmonatigen Sanierung erstmals wieder die Türen des bei vielen Lehrtern beliebten Geschäfts - jetzt allerdings unter dem Namen "Schönes & Café am Markt".