Ein volles Haus hat es am Sonnabendabend in der Matthäuskirche gegeben. Das Flötenorchester Rhythm & Flutes aus Ahlten gab dort sein Christmas-Konzert. Dabei führte der ehemaligen NDR-Moderator Rudolf Krieger durch ein rund dreistündiges Programm. Als Gast sang der Lehrter Chor Voices in Change.