Lehrte. Im Vergleich zur Vorhersage zeigte sich die milde Jahreszeit aber eher verhalten. Den Besuchern machte das wenig aus. In freudiger Erwartung der ersten Frühlingstage flanierten sie die Einkaufsstraßen entlang, nahmen gar im Eiscafé Platz oder ließen sich von Sonderangeboten in einen der mehr als 30 Läden locken, die ausnahmsweise geöffnet hatten.

Einiges los in den Läden

„Das Wetter ist wunderbar“, schwärmte Ina Lauenstein, Inhaberin des Geschäfts Prisma am Neuen Zentrum. Sie hatte vor der Eingangstür einen Stand mit Blumen, Gestecken und Dekoration für den Garten aufgebaut. „Es geht jetzt auf Ostern zu“, sagte sie und eilte dann schnell wieder in ihren Laden. „Da drinnen ist es gerade brechend voll. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht hier draußen aufhalten.“

Auf den Straßen war dafür etwas mehr Platz – dort ging es dementsprechend gemächlicher zu. Unaufgeregt bummelten die Besucher zu den Klängen der Straßenmusiker an den Geschäften entlang, hielten hier und da für ein kurzes Gespräch oder für eine kurze Mahlzeit.

„Da wir heute morgen schon in der Kirche waren, wollten wir jetzt noch etwas essen“, sagte Andrea Mietz. Sie war mit ihrem Mann Michael, Tochter Kathi (13) und Sohn Marius (11) auf eine Currywurst in die Burgdorfer Straße eingekehrt. Ob in diesem Jahr viel oder wenig los ist – dabei ist sich das Ehepaar nicht ganz einig. „Ich würde sagen, es ist eher etwas weniger geworden“, sagte Michael Mietz, während seine Frau keine Veränderung zu den Vorjahren bemerkt haben will.

Gestärkt zog die Familie dann weiter die Straße hinunter. „Wir gucken eigentlich immer, ob noch alle Läden da sind“, sagte Michael Mietz. Denn gerade die kleineren Geschäfte hätten nach und nach zugemacht.

Auch im Mai bummeln

Von mangelnder Kundschaft war am Sonntag im Fachgeschäft für Strickwaren von Susanne Schumacher allerdings keine Spur. „Bei mir kommen die Kunden gerne busweise“, sagte sie, nachdem sie einer Kundin gerade ein paar Rollen Wolle verkauft hatte. Allerdings käme es auch mal vor, dass sie zwischendurch über 20 Minuten keine Kundschaft habe.

„Im Frühjahr und Sommer ist die Nachfrage nach Wolle immer ein bisschen geringer“, sagte sie. Ihrer Stammkundschaft mache das allerdings wenig aus. „Wer bei uns an der Nadel hängt, wie wir hier sagen, der strickt auch dann noch.“ Schumacher hat in diesem Jahr ihre Pullover-Börse um zwei Monate vorgezogen, bei der sie selbst gestrickte Stücke zum Sonderpreis anbietet.

„Das mache ich sonst immer zum Maibummel“, sagte die Inhaberin. Sie hoffe, dass dieser bald wieder stattfinde.

Osterartikel locken ins Kurt-Hirschfeld-Forum Hasen, Eier und bunte Gestecke: Im Kurt-Hirschfeld-Forum fanden die Besucher am Sonntag allerhand für die Ostertage. Rund 40 Hobbykünstler hatten ihre Waren auf ihren Tischen ausliegen, und die Besucher mussten sich zeitweise zwischen den Ständen hindurchzwängen, da die Räume gut besucht waren. Zwischen den zahlreichen Osterhasen aus Holz hatte Martin Haase auch ein paar echte Tiere dabei. „Hasen gehören ja schon zu Ostern dazu“, sagte der Züchter. Normalerweise habe er auch immer ein paar Hühner dabei, wegen der Eier zum Osterfest. In diesem Jahr habe er wegen der Vogelgrippe aber kein Risiko eingehen wollen, sagte Haase. Bei seinen Hasen zeigten sich viele Besucher von der Größe der Tiere beeindruckt. „Die meisten wissen gar nicht, dass es so große Hasen gibt“, sagte der Züchter. Beim Betreten des Theatersaals trafen die Besucher unmittelbar auf die Ausstellungsfläche von Floristin Waltraud Gebauer. Sie hatte in vier Stunden Arbeit Pflanzen und allerlei Dekoration zu einem ansehnlichen Ensemble arrangiert. „Zum Abbauen brauche ich allerdings nur eine Stunde, wenn alle mit anpacken“, sagte Gebauer. Zum Frühlingsanfang sei es wichtig, den Garten aufzuräumen und zu düngen, sagte sie. „Aber jeder Garten ist unterschiedlich. Und jeder liebt seinen Garten auch anders.“

Von Nils Oehlschläger