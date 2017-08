Polizeichef Ulrich Bode geht in den Ruhestand

Wechsel an der Spitze der Polizei in Lehrte. Ulrich Bode, der zehn Jahre lang das Kommissariat mit seinen rund 80 Beamten leitete, geht in den Ruhestand. Schon am Donnerstag, 31. August, wird er offiziell verabschiedet. Seine Nachfolgerin steht bereits seit einiger Zeit fest. Sie heißt Ina Nentwig.