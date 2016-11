Lehrte. Grund dafür sind Erneuerungen an der Fahrbahn im Anschluss an die neue Brücke. „Aufgrund der beengten Verhältnisse und der Unfallverhütungsvorschriften dürfen die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Kreisstraße 134 durchgeführt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Region Hannover.

Eine offizielle Umleitung wird nicht ausgeschildert. Die Stadt empfiehlt aber, als Ausweichroute die Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Lehrte zu nehmen. Laut Region soll die neue Brücke am Mittwoch, 30. November, für den Verkehr freigegeben werden.

Von Achim Gückel