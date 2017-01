Steinwedel. Das Quartett im Alter von 16 und 17 Jahren war nach Aussage eines Polizeisprechers am Neujahrsmorgen gegen 1.40 Uhr auf der Grethenstraße auf dem Heimweg nach einer Silvesterparty. In Höhe der Dorfstraße gerieten die Jugendlichen in Streit mit zwei Männern, die Hintergründe dafür sind noch unklar. Die Auseinandersetzung eskalierte so stark, dass die beiden Männer die Jüngeren schlugen und mit den Füßen traten. Möglicherweise nutzte einer der beiden einen Schlagstock. Alle Jugendlichen wurden leicht verletzt, sie mussten aber nicht medizinisch behandelt werden.

Hinweise auf die beiden Männer nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0 51 32) 82 70 entgegen.