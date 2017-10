Die Qualitätsoffensive in den Lehrter Kindergärten zeigt offenbar Wirkung: Die Kinder liegen mittlerweile bei den Schuleingangstests regionsweit in einem guten Mittelfeld. Gestern präsentierten die Kitas im Veranstaltungszentrum Burgdorf die Ergebnisse ihres eigenen Qualitätsprozesses "Wortstark in Lehrte".