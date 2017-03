Hildesheim/Lehrte/Pattensen. Betroffen von der Schließung sind in der Region Hannover die Geschäftsstellen in Gestorf, Grasdorf, Hiddestorf, Oesselse, Weetzen, Bolzum, Höver, Immensen und Arpke. Die Geschäftsstellen in der Bernauer Straße in Springe, in Bredenbeck und in der Iltener Straße in Lehrte werden zu reinen Selbstbedienungs-Zweigstellen umgewandelt. Dort gibt es künftig nur noch Automaten. Die Selbsbedienungs-Filialen in Jensen und Lühnde werden aufgelöst. Die Änderungen gelten meist ab dem 1. Mai.

Einige Filialen würden nicht mehr so umfangreich genutzt, dass eine Aufrechterhaltung sinnvoll und ökonomisch und vernünftig sei, erläuterte Vorstandschef Henning Deneke-Jöhrens vor Journalisten. Durch die zunehmende Digitalisierung würden Bankdienstleistungen in den Filialen immer weniger genutzt, meinte er.

Der Vorstand der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen informiert über die Schließung von Geschäftsstellen. Quelle: Mathias Klein

Deneke-Jöhrens meinte, er wolle nicht von "Schließungen" sondern von "Zusammenlegungen" reden. Die Kunden der künftig nicht mehr existierenden Geschäftsstellen würden anderen Filialen zugeordnet, ebenso die Mitarbeiter. Die Volksbank schränkt zudem ihre Öffnungszeiten in den Geschäftsstellen ein.

Damit die Kunden nicht so weite Wege bis zum nächsten Geldautomaten fahren müssen, bringt die Volksbank künftig Geld auf telefonische Anforderung zu den Kunden.

Von Mathias Klein