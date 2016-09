Ein Unbekannter ist in ein am Misburger Weg abgestelltes Auto eingebrochen. Der Dieb schlug die Scheibe an der Beifahrertür des Wagens ein und stahl dann ein mobiles Navigationsgerät. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 7.30 Uhr, und Donnerstagmittag.