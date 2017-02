Diebe sind in der Nacht zum Dienstag in die Filiale der Buchhandlung Böhnert an der Lehrter Zuckerpassage eingedrungen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie Bargeld. Einen versuchten Einbruch gab es bereits vor mehreren Tagen bei einem Getränkemarkt an der Fortunastraße in Hämelerwald.