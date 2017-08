Navis gestohlen: Drei Taten in einer Straße

In der Nacht zum Sonnabend sind Diebe offenbar gezielt durch einen einzelnen Straßenzug am Ostrand von Immensen gezogen. Sie haben sich dort Zugang zu drei Autos verschafft und die Navigationsgeräte demontiert. Zwei Autos standen frei zugänglich auf Grundstücken, ein Wagen in einer unverschlossenen Garage.