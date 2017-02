Lehrte. Die Tat ereignete sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen zwischen 19 und 22.45 Uhr. Die unbekannten Täter öffneten zunächst gewaltsam ein elektrisch gesichertes Metalltor und verschafften sich auf diese Weise Zugang zu dem Firmenhof. Dort gelang es ihnen, in den Betonlaster einzudringen und ihn in Gang zu setzen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen auffällig in Rot und Gelb lackierten Daimler-Benz.

Nach Angaben der Polizei sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen und werden jetzt vom Zentralen Kriminaldienst in Hannover geführt. Zeugenhinweise nimmt allerdings das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.