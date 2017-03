Unlängst haben Diebe auf der Rastanlage Lehrter See Ladung von Lastwagen gestohlen, jetzt entwendeten Unbekannte unweit von dort gleich einen kompletten Sattelzug. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag im Gewerbegebiet Aligse. Die Polizei gibt den Wert des Gespanns mit rund 50.000 Euro an.