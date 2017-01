Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag einen an der Taubenstraße abgestellten VW Caddy gestohlen. Der Eigentümer hatte den Wagen am Mittwoch gegen 19 Uhr am Straßenrand platziert. Am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr war das Auto verschwunden. Die Polizei gibt den Wert des VW mit 700 Euro an.