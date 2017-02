Lehrte. Der Diebstahl geschah bereits in der Nacht zum Dienstag. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 40-jährige Fahrer gegen 23 Uhr auf der Ratsanlage Halt gemacht und sich in die Schlafkabine in der Zugmaschine gelegt. Als er am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Die Täter hatten die Plane an dem Auflieger aufgeschlitzt und dann unbemerkt Stück für Stück die 29 Kartons mit den E-Bikes von der Ladfläche gehievt. Dabei bemerkte sie offenbar weder der 40-jährige, schlafende Fahrer noch irgendjemand anderes.

Bei den E-Bikes handelt es sich um Exemplare der Marke Victoria E-Trekking. Falls Zeugen etwas zu dem Diebstahl sagen können, sollten sie sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon (0511) 1098930 melden.