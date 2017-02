Sievershausen. Der Diebstahl ereignete sich allem Anschein nach in der Nacht zum Dienstag. Am Montag hatte der Fahrer den Transporter auf einem Grundstück an der Straße Am Krähenfeld abgestellt. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr stellte er fest, dass die Schiebetür an der Beifahrerseite aufgebrochen war und die Maschinen fehlten. Eine Angabe zum Wert der Beute gibt es nicht.

In den vergangenen Wochen war es im Lehrter Stadtgebiet mehrfach zu Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge gekommen, unter anderem in Arpke und Sievershausen. Zeugenhinweise zu der jüngsten Tat nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.