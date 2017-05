Mit 0,8 Promille noch vernünftig geradeaus zu gehen, ist gar nicht so einfach. Das haben Passanten am Donnerstag erfahren. Am Stand der Lehrter Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention (Drobel) versuchten sie, mit einer Brille, die einen Alkoholrausch simulierte, diverse Aufgaben zu meistern.