Das Vereinsheim des TSV Arpke ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate das Ziel eines Einbrechers gewesen. Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in das abgelegene Gebäude an der Straße Am Waldbad eingedrungen. Ein Zeuge hörte den Täter zwar, konnte aber nicht schnell genug die Polizei rufen.