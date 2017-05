Lehrte. Die Tat am Dürerring geschah irgendwann zwischen Mittwoch, 24. Mai, 16 Uhr, und Sonntagabend. In dieser Zeit waren die Bewohner der betroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus nicht daheim. Nach Polizeiangaben kletterte der bislang unbekannte Täter auf den Balkon der Wohnung im Hochparterre, bracht dort die Tür auf und durchsuchte dann Wohn- und Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen stahl der Eindringling Schmuck. Über dessen Wert ist noch nichts bekannt.

Der Einbruch an der Iltener Straße betraf eine Doppelhaushälfte. Dort hatte der Täter offenbar zunächst versucht, eine verschlossene Terrassentür aufzubrechen, was ihm misslang. Daraufhin kletterte der Unbekannte auf ein Vordach und gelangte so an ein auf Kipp stehendes Fenster, welches er im Gewalt aufdrückte. Ob bei dieser Tat etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich am Sonntag zwischen 13 und 19 Uhr.

Hinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.