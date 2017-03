Lehrte. Der Einbruch spielte sich am Dienstag an der Steinstraße ab. Die Polizei grenzt den Zeitraum auf 14 bis 21.45 Uhr ein. Nachdem er an der Kellertür gescheitert war, kletterte der Täter wieder aus dem Keller und entkam unerkannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270).