Ein unbekannter Täter hat anscheinend versucht, sich Zugang zu einer Metallbaufirma an der Straße Vor dem Osterholze zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilt, schnitt der Unbekannte ein großes Loch in einen etwa 1,80 Meter hohen und von Stacheldraht gekrönten Maschendrahtzaun an dem Gelände.