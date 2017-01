Lehrte. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 10 und 14.30 Uhr. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (05132) 8270.

Zu einem Einbruchsversuch ist es bereits in den vergangenen Tagen an einem Mehrfamilienhaus am Kreuzbuchenweg gekommen. Dort wollte ein Unbekannter, offenbar einen Hintereingang gewaltsam öffnen. Das misslang ihm. Die Tat spielte sich laut Polizeiangaben in der Zeit zwischen dem Neujahrstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, ab.

Von Achim Gückel