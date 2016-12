Immensen/Sievershausen. Der Einbruch in Immensen ereignete sich zwischen Sonnabend, 17 Uhr, und Sonntag, 1.15 Uhr. Ziel der Täter war ein Bungalow an der Usedomstraße. Sie hebelten dort ein von der Straße abgewandtes Fenster auf, nachdem sie zuvor den Rolladen aus den Schienen gerissen hatten. Durch das Fenster stiegen sie ins Haus und durchwühlten drinnen mehrere Zimmer. Dabei entdeckten sie Schmuck und Uhren. Über die Höhe des Schaden und den Wert des Diebesguts kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Bei dem Fall in Immensen hebelten Unbekannte die Terrassentür an einem Haus an der Lüneburger Straße auf. Diese Tat geschah am Sonnabend zwischen 17 und 21 Uhr. Dort trafen die Eindringlinge auf den Hund. Die Täter wussten aber offenbar genau, wie sie mit dieser Situation umgehen müssen. Sie nahmen eine Salami aus dem Kühlschrank und lenkten den Hund damit ab.

Auch in diesem Fall stahlen die Einbrecher Schmuck, entwendeten aber auch noch eine Spiegelreflexkamera. Die 48-jährige Eigentümerin des Hauses stellte die Unordnung bei der Rückkehr in der Nacht fest, Der Schade am Haus beträgt laut Polizeiangaben rund 700 Euro. Der Wert des Diebesguts ist noch unklar

Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel