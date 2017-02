Lehrte. Der Vorfall spielte sich bereits am Montag gegen 13.30 Uhr ab. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Rauchwarnmelder offenbar Schlimmeres verhindert. Als das Essen auf dem Herd verkohlte, schlug der Melder an. Die Ehefrau des Seniors war kurz zuvor zum Einkaufen gegangen.

Die Feuerwehr eilte mit drei Fahrzeugen zu der Seniorenwohnung an der Feldstraße. Auch Polizei und Rettungsdienst rückten an. Die Einsatzkräfte hörten den alten Herren in der verschlossenen Wohnung rufen. Der Senior war aber nicht in der Lage, die Tür selbst zu öffnen.

Als die Feuerwehrleute sich Zugang verschafft hatten, mussten sie nur das angebrannte Essen vom Herd nehmen und die Wohnung ordentlich durchlüften. Der Senior wurde dem Rettungsdienst übergeben. Nennenswerter Schaden entstand nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.