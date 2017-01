Wie veranstaltet man ein Doppelkonzert mit nur einer Band? Man lädt sich Erich Scharnofske ein. Zum Neujahrskonzert im Rosemarie-Nieschlag-Haus gab es am Sonntag vor der Pause schwungvollen Dixieland-Jazz in Frack und Zylinder und im zweiten Teil bayerische Blasmusik in Lederhose und Wadlstrümpf´.