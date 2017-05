Die Familien- und Erziehungsberatungstelle (FEB) Burgdorf hat ihr Angebot ausgeweitet und eine Außenstelle in den ehemaligen Räumen der Barmer Ersatzkasse an der Burgdorfer Straße 10 a in Lehrte eingerichtet. Am Mittwochvormittag wurden die neue Räume offiziell eröffnet.