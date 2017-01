Die Großbäckerei Schäfer's an der Mielestraße ist am Sonntagabend erneut Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes gewesen. Ganz im Gegensatz zum Großbrand am zweiten Weihnachtsfeuertag mussten die Einsatzkräfte dort aber kein Feuer löschen. Ein Mitarbeiter hatte einen ungewöhnlichen Gasgeruch gemeldet.