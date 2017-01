Lehrte. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 16 Uhr. Der 21-Jährige war auf dem Fußgängerweg an der Manskestraße unterwegs und wollte die Parkstraße in Richtung E-Center-Parkplatz überqueren. Dabei übersah ihn die Autofahrerin. Das Auto erfasste der Fußgänger, der sich dabei Prellungen an den Beinen zuzog.

Die Autofahrerin hielt nach dem Zusammenstoß zwar an und sprach mit dem Mann. Ihre Personalien gab sie aber nicht an. Statt dessen setzte sie sich wieder in ihren Wagen und fuhr davon.

Das Auto ist nach Angaben des 21-Jährigen schwarz, genauer beschreiben kann er es jedoch nicht. Das Kommissariat in Lehrte nimmt Hinweise von Zeugen unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel