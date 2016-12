Die Freibäder in Lehrte und in Arpke haben zwar eine gute Saison hingelegt - dennoch bleiben die Einnahmen hinter dem Vorjahr zurück. Das hat jetzt die Auswertung gezeigt. Die Bäder sind bereits winterfest, im Frühjahr beginnen diverse Sanierungsarbeiten. Eine Preiserhöhung in 2017 ist aber nicht geplant