Gabriele Bode ist neue Stadtkönigin

Geballte Frauenpower bei den Schützen der Stadt Lehrte. Beim heiß umkämpften Schießen um die Ehre des Stadtkönigs geben in diesem Jahr drei Damen den Ton an. So etwas hat es in der 32-jährigen Geschichte dieses Wettbewerbs noch nie gegeben. Neue Majestätin ist Gabriele Bode von den Bürgerschützen.