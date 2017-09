Aldi-Logistikzentrum: Heftiger Zoff im Ortsrat

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Aligse, Kolshorn und Röddensen ist es sehr kontrovers zugegangen. Die Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung des Aldi-Logistikzentrums am Rand Aligses übte heftige Kritik an Dorfpolitikern und Stadt. Beide hätten den Bürgern gegenüber nicht mit offenen Karten gespielt.