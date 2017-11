Prozess gegen Abu Walaa in Lehrte?

Dem 33-jährigen Iraker Ahmad A., besser bekannt als Abu Walaa, droht ein zweiter Prozess - am Amtsgericht Lehrte. Derzeit muss sich der Mann vor dem Oberlandesgericht Celle wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung - dem Islamischen Staat (IS) - verantworten.