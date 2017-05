Der Schulstandort am Ried in Hämelerwald, an dem zurzeit die unteren Jahrgänge der IGS Lehrte unterrichtet werden, steht auf der Kippe. Jetzt haben sich Lehrtes Grüne in einer Mitteilung klar für die Schließung des Standorts ausgesprochen und für eine IGS mit allen Jahrgängen in Lehrte Süd geworben.