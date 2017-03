Menschen, Tiere, Sensationen: Mächtig viel Zirkus ist diese Woche an der Grundschule Sievershausen angesagt gewesen. Was die Kinder in der Projektwoche im bunten Zelt des Mitmachzirkus Rasch vom Team um Zirkusdirektor Ingo gelernt haben, konnten die Kinder gleich zweimal vor Publikum vorführen.