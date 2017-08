Weinfest: Der Hauptpreis bleibt in Lehrte

Das Weinfest in Lehrte ist am vergangenen Wochenende mit rund 3000 Besuchern ausgesprochen gut besucht gewesen. Ganz am Schluss der dreitägigen Sause auf dem Rathausplatz gab es noch einen Höhepunkt. Unter den Teilnehmern der Aktion "Weinpass" wurden zahlreiche Preise verlost.