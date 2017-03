Sie trank mit einer Freundin Kaffee. Er rührte eine halbe Ewigkeit in seinem Tee. Irgendwann setzte er sich zu den jungen Damen. 1956 knüpften Ilse und Bruno Scheffler im "Café am Markt" erste zarte Bande. Inzwischen sind sie 60 Jahre lang verheiratet und feiern am 16. März 2017 diamantene Hochzeit.