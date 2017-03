Die Lehrter Zuckerpassage bekommt einen neuen Laden: In dem ehemaligen TUI-Reisebüro eröffnet am 1. April die Boutique Storno. Im Zuckerzentrum stehen damit jetzt nur noch die linke Hälfte der einstigen Räume des Textildiscounters NKD leer. In die rechte Hälfte war Anfang Februar das Reisebüro gezogen.