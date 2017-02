Es heißt ja, der frühe Vogel fange den Wurm. So gesehen, dürfte es den Störchen in Immensen und Steinwedel in den kommenden Monaten in Sachen Futter sehr gut ergehen. Denn sie sind in diesem Jahr ganz besonders früh dran. Im Nest an der Lüneburger Straße in Immensen klappert sogar schon ein Paar um die Wette.