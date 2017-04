Lehrte. Insgesamt haben die Polizeidienststellen in Lehrte, Burgdorf und Barsinghausen 14 Fälle registriert. Im Laufe des Tages haben die falschen Polizisten in Lehrte sechs Senioren in der Kernstadt sowie je einen in Ahlten und Sievershausen angerufen. Doch als sich die Trickdiebe am Telefon nach deren Vermögensverhältnissen sowie Wertgegenständen erkundigten, seien die Rentner misstrauisch geworden - und haben prompt ihre örtlichen Polizeidienststellen angerufen. Alle 14 Senioren hätten vorbildlich reagiert, lobt die Polizeidirektion Hannover.

Die Beamten raten grundsätzlich, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, sollte einem solch ein Anruf eines "Polizisten" merkwürdig vorkommen. Noch wichtiger: Niemals einen Fremden in die Wohnung lassen. Am Telefon sollten zudem keine Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten gemacht werden. "Polizeibeamte erfragen solche Daten nie am Telefon", betont die Polizeidirektion Hannover.

Von Oliver Kühn