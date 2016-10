Die Getreideernte ist in der Scheune und so manche Frucht von Baum und Acker eingefahren. Am Wochenende haben Menschen in der Stadt und manchen Ortsteilen in den Kirchengemeinden Erntedankgottesdienste gefeiert. In Lehrte ist dabei eine neue Krone zu Ehren gekommen. In Arpke gab es Pellkartoffeln zum Mittag.