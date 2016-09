In Lehrte werden an diesem Sonntag keine virtuellen Pokémon-Monster an den Wahllokalen versteckt sein. Das Unternehmen, welches das Spiel Pokémon Go betreut, hat einer entsprechenden Bitte der Jusos die kalte Schulter gezeigt. Die SPD-Nachwuchsorganisation hatte auf diese Weise mehr Jungwähler zur Stimmabgabe locken wollen.