In Ahlten und am Ostring in Lehrte müssen Autofahrer ab heute für mehrere Monate mit Behinderungen rechnen: In Ahlten beginnt die Sanierung von Mischwasserkanälen, die bis zu vier Monate dauert. Im Ostring saniert die Region Hannover zwei Monate lang eine Straßenunterführung unter der Bahn.