Die Wahlen zum neuen Ortsrat in Arpke waren im September knapp ausgegangen. Und das hat sich am Donnerstagabend auch in der konstituierenden Sitzung des Gremiums widergespiegelt. In geheimen Abstimmungen und mit je einer Stimme Vorsprung wurden Klaus Schulz (SPD) als Ortsbürgermeister und Carsten Milde (Grüne) als Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt.