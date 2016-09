Lehrte. Die Absperrbaken an der Kreisstraße 135 sowie an der Zufahrten stehen schon seit einigen Tagen bereit. Am Freitag werden sie dann quer über die Fahrbahnen gestellt, sodass eine Zufahrt zu der wichtigen Verbindung zwischen Lehrte und der Ramhorst nicht mehr möglich ist.

Insgesamt 90.000 Euro will die Region Hannover in die Sanierung der Fahrbahnoberfläche auf dem mehr als einen Kilometer langen Streckenabschnitt stecken. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dienstag, 13. September, dauern, heißt es. Die Umleitung führt über die Steinwedeler Straße und die Mielestraße. Die Anlieger der K 135 bekommen direkt von der Baufirma Informationen, heißt es in einer Mitteilung der Region.

Von Achim Gückel