Eine Boulevardzeitung hat ihn als "Nicasso" geadelt - eine Mischung aus seinem Vornamen Niko und dem des berühmten Malers Picasso. Denn sogar in Miami, New York und Barcelona hat er schon ausgestellt. Jetzt zeigt Niko Nikolaidis mit seinem Bruder Theo die farbenfrohen Bilder in der Volksbank.