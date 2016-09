Lehrte. Noch ist völlig unklar, warum der Lastzug plötzlich nach rechts von der Autobahn abkam. Weitere Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei nicht an dem Unfall beteiligt.

Zurzeit ist die A2 in Richtung Osten am Unfallort nur auf einer Spur befahrbar. Es hat sich ein Stau gebildet. Wann die Hauptverkehrsader wieder frei befahrbar sein wird, steht noch nicht fest. Um das havarierte Gespann zu bergen, muss ein schwerer Kran eingesetzt werden. Auch die Lehrter Feuerwehr ist an der Unfallstelle.

Von Achim Gückel