Lebensgefährlich verletzt: Mann läuft auf A 2

Lehrte. Der Mann war mit seinem Vater gegen 20.30 Uhr in dessen Auto in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Während der Fahrt verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes sodass sein Vater auf dem Seitenstreifen anhielt. Kaum stand der Wagen, riss der Sohn die Autotür auf und stieg aus. Er lief auf dem Standstreifen in die entgegengesetzte Richtung und betrat dann die Fahrbahn.

Der Fahrer eines BMW auf der mittleren Spur versuchte noch ein Ausweichmanöver, erfasste den 32-Jährigen aber trotzdem. Als die Notärzte den verletzten Mann versorgen wollten, wehrte er sich vehement und erlitt einen Herzinfarkt. Er musste reanimiert werden und kam in eine Klinik.

isc