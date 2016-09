Lehrte Unbekannter onaniert vor Kindern

Lehrte. Nach Angaben der Zeugin hatte der Täter gegen 16 Uhr mit entblößtem Geschlechtsteil an einer Fußgängerbrücke an der A2 gestanden, als ihm die beiden etwa sechs bis neun Jahre alten und ebenfalls unbekanntem Mädchen aus der Steinstraße entgegen kamen. In Sichtweite masturbierte er vor den Kindern und entfernte sich im Anschluss in Richtung der Straße Hohnhorstweg. Als die Polizei eintraf, waren weder der Täter noch die beiden Mädchen vorzufinden. Eine Fahndung nach dem Mann brachte keinen Erfolg.

Der Gesuchte ist zwischen 25 und 35 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurzes, dunkelblondes Haar und war mit einer bunt bemusterten Radlerhose und schwarzem T-Shirt bekleidet. Im Haar trug er eine Sonnenbrille und hatte eine dunkelgrüne oder dunkelgraue Umhängetasche mit dem Schriftzug "Crossover" dabei.

Die Beamten suchen insbesondere auch die beiden Mädchen sowie weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

r.